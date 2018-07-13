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Водителям «скорой помощи», устроившим забастовку в Уфе, начали перечислять зарплату
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Водителям «скорой помощи», устроившим забастовку в Уфе, начали перечислять зарплату 

ГОРОБЗОР.РУ 6 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Водителям Сипайловской подстанции в Уфе, устроившим забастовку против задолженности по зарплате, начали перечислять деньги. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. По его словам, сегодня сотрудникам перевели аванс за май в размере 10 тысяч рублей. Оставшуюся сумму водителям пообещали перечислить до конца августа.
Известно, что организация задолжала оплату труда 70 водителям. Общая сумма долга составляет 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что опубликовано открытое письмо сотрудников Станции скорой медицинской помощи Уфы под заголовком «Нет — приватизации службы скорой помощи». Профсоюз медиков «Действие», комментируя ситуацию ГорОбзор.ру, указал на нарушения в договорах между водителями и «Автотранском».
Напомним, в понедельник, 9 июля в Уфе на Сипайловской подстанции дневная смена водителей скорой медицинской помощи в полном составе отказалась выходить на вызовы. Пойти на столь крайние меры работников заставила задолженность по оплате их труда сроком более двух месяцев (за май, июнь и основная часть оплаты за апрель 2018 г.) со стороны «Автотранском». Акция водителей продолжалась 30 минут. Срочно прибывшее на место руководство пошло на уступки и обещало погасить задолженность в течение недели, после чего акцию было решено приостановить. В обед на карточки водителей поступили средства за апрель. В случае неисполнения обязательств, водители могут возобновить протестные действия. Этому предшествовало также и то, что 6 июля 18 водителей обратились к руководству с коллективным требованием погасить задолженность, пообещав, в противном случае, остановить работу с понедельника.
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