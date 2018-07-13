На mos.ru сделали удобнее оплату штрафов для автомобилистов несколькими машинами 

Сервис для автомобилистов c несколькими машинами стал еще удобнее — теперь у них есть возможность сортировать задолженности за нарушения в личном кабинете, передает портал Мэра и Правительства Москвы.
Уточняется, что штрафы можно разделить на оплаченные и неоплаченные, а также сгруппировать их по конкретным автомобилям или номерам водительских удостоверений. До ввода новой услуги штрафы отображались в сервисе «Штрафы» в той же последовательности, в какой они приходили, — один за другим.
«Теперь автомобилисты могут сортировать штрафы, которые приходят на конкретный автомобиль или конкретному автовладельцу. Это удобно, если в личном кабинете у пользователя несколько машин или если в семье несколько автовладельцев, а штрафы платит кто-то один со своей учетной записи», — рассказал руководитель направлений «Транспорт» и «Безопасность» Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков.