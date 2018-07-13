Автомобиль переехал ребенка на «зебре» в Казани. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению пользователя, разместившего ролик в сети, в пятницу, 13 июля, в Казани.

На записи видно, как ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В тот момент, когда малыш находился примерно на середине дороги, его сбила " Лада ". Водитель легковушки не сразу остановился и пострадавший оказался под автомобилем, откуда его извлекли очевидцы.

О состоянии ребенка, характере и степени тяжести полученных им травм не сообщается.