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Автомобиль переехал ребенка на «зебре» в Казани. Видео
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Автомобиль переехал ребенка на «зебре» в Казани. Видео 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению пользователя, разместившего ролик в сети, в пятницу, 13 июля, в Казани.
На записи видно, как ребенок на самокате попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В тот момент, когда малыш находился примерно на середине дороги, его сбила "Лада". Водитель легковушки не сразу остановился и пострадавший оказался под автомобилем, откуда его извлекли очевидцы.
О состоянии ребенка, характере и степени тяжести полученных им травм не сообщается.
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