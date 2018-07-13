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Калининградка разбила лицо и сломала челюсть из-за резкого торможения автобуса
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Калининградка разбила лицо и сломала челюсть из-за резкого торможения автобуса 

Клопс.Ru 5 часов назад
В Калининграде пассажирка упала в автобусе и получила множественные травмы. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, около 17:00 в автобусе №27, который двигался по Советскому проспекту. Около поворота на улицу Яналова водитель резко затормозил, из-за чего 55-летняя пассажирка упала и разбила лицо.
Женщину отвезли в Областную клиническую больницу, ей диагностировали множественные переломы костей лица, перелом скуловой кости и нижней челюсти.
Как сообщил «Клопс» директор «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор, водитель автобуса утверждает, что его подрезала легковушка и поэтому ему пришлось экстренно затормозить. «Мы посмотрим записи с видеорегистратора, чтобы понять обстоятельства произошедшего», — пояснил Анатолий Мухомор.
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