Калининградка разбила лицо и сломала челюсть из-за резкого торможения автобуса

В Калининграде пассажирка упала в автобусе и получила множественные травмы. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в четверг, 12 июля, около 17:00 в автобусе №27, который двигался по Советскому проспекту. Около поворота на улицу Яналова водитель резко затормозил, из-за чего 55-летняя пассажирка упала и разбила лицо.

Женщину отвезли в Областную клиническую больницу, ей диагностировали множественные переломы костей лица, перелом скуловой кости и нижней челюсти.

Как сообщил «Клопс» директор «Калининград-ГорТранса» Анатолий Мухомор, водитель автобуса утверждает, что его подрезала легковушка и поэтому ему пришлось экстренно затормозить. «Мы посмотрим записи с видеорегистратора, чтобы понять обстоятельства произошедшего», — пояснил Анатолий Мухомор.