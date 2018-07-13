В районе Евпаторийского шоссе в Симферополе изменена схема движения фур

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. 13 июля вступили в силу изменения схемы движения для грузовиков в районе строящейся Евпаторийской развязки в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета дорожного хозяйства Республики Крым.

"В схему движения для грузовиков на участках автомобильных дорог в районе строящейся Евпаторийской развязки в Симферополе внесены изменения. А именно, на автодороге Гвардейское-Красное в целях обеспечения безопасности дорожного движения и в связи со сниженной грузоподъемностью моста через реку Салгир в пгт. Гвардейское, введены ограничения движения для грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 тонн, по указанному мосту", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что Служба автомобильных дорог Республики Крым приняла меры по организации дорожного движения на период временного ограничения движения, а также обеспечила обустройство автомобильных дорог информационными щитами и соответствующими дорожными знаками.