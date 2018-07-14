Десятки ретроавтомобилей проехали по Крымскому мосту

Колонна редких автомобилей следовала на фестиваль «Мост», который впервые проводится в Крыму.

Около 40 редких ретро-автомобилей впервые проехали по Крымскому мосту в пятницу, 13 июля, для того, что принять участие в фестивале «Мост».

Стартовал автопробег в Москве, по пути к колонне присоединялись владельцы редких автомобилей из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

В общей сложности в Крым прибыло около 40 редких транспортных средств, среди них вошли « Chevrolet Sedan Delivery» 1955 года и кабриолет « Chevrolet Impala » 1958 года выпуска, представленные в России в единственном экземпляре.

Все автомобили были украшены флагами России и Республики Крым.

Фестиваль «Мост» впервые проходит с 13 по 15 июля в Ялте. Его участниками являются редкие автомобили, выпущенные с 1950 по 1970-е года, а также ряд эксклюзивных автомобилей более поздних лет.