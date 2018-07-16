Крымский мост с момента открытия принял более миллиона машин

С момента открытия по автодорожной части Крымского моста проехало 1,027 миллиона автомобилей.

— С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — 470 тысяч, — сообщает инфоцентр проекта.

Из этого потока 11,6 тысячи пришлось на рейсовые и заказные автобусы. В июле их число выросло до 280 в сутки в обе стороны.

В целом в июле интенсивность движения увеличилась почти на 40 процентов в сутки по сравнению с июньскими данными и составила более 22 тысяч транспортных средств.

В воскресенье, 15 июля, был поставлен новый рекорд трафика. В этот день по Крымскому мосту проехали 31,5 тысячи авто, из которых более 18 тысяч направлялись в Крым.

Для сравнения: предыдущий рекорд трафика был поставлен 10 июня: в этот день по Крымскому мосту прокатились 25,4 тысячи машин.