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По Крымскому мосту за два месяца проехало более миллиона машин
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По Крымскому мосту за два месяца проехало более миллиона машин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. Более миллиона автомобилей, автобусов и мотоциклов проехало по Крымскому мосту в обоих направлениях за два месяца с момента открытия движения, сообщает ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодор, в оперативном управлении которого находится дорога.
"С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали более 1,027 миллиона транспортных средств в обе стороны, в том числе около 11,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов", — информирует ведомство.
Интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — свыше 470 тысяч. В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки, отметили в ведомстве.
В воскресенье 15 июля поставлен новый рекорд трафика: по Крымскому мосту проехали 31 511 автомобилей, из них более 18 тысяч — по направлению в Крым. В июне максимальный суточный трафик составлял 25 353 автомобиля, в мае — 23 142 транспортных средства. Ежесуточно Крымский мост в июле пересекает около 280 автобусов в обе стороны.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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