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На Филиппинах в ДТП погибли по меньшей мере семь человек
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На Филиппинах в ДТП погибли по меньшей мере семь человек 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в дорожно-транспортном происшествии на юге Филиппин в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию и управление чрезвычайными ситуациями.
По данным агентства, три человека погибли на месте, и еще четверо скончались в больнице от полученных ранений. Всего в больницу поступили около 35 человек.
"Три жертвы погибли на месте после того, как десятиколесный грузовик с 45 людьми и кухонной утварью перевернулся на национальной дороге в провинции Сарангани на острове Минданао", — заявил представитель управления Арнель Пинк.
Сообщается, что люди направлялись на свадьбу в другой город провинции, когда тормоза грузовика отказали и он перевернулся.
Местные власти заявили, что расследование по факту ДТП уже ведется.
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