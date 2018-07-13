На Филиппинах в ДТП погибли по меньшей мере семь человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости . По меньшей мере семь человек погибли и десятки получили ранения в дорожно-транспортном происшествии на юге Филиппин в пятницу, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию и управление чрезвычайными ситуациями.

По данным агентства, три человека погибли на месте, и еще четверо скончались в больнице от полученных ранений. Всего в больницу поступили около 35 человек.

"Три жертвы погибли на месте после того, как десятиколесный грузовик с 45 людьми и кухонной утварью перевернулся на национальной дороге в провинции Сарангани на острове Минданао", — заявил представитель управления Арнель Пинк.

Сообщается, что люди направлялись на свадьбу в другой город провинции, когда тормоза грузовика отказали и он перевернулся.

Местные власти заявили, что расследование по факту ДТП уже ведется.