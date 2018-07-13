Возврат бракованного BMW за 2 тыс. км обернулся кошмаром

Суд постановил вернуть ломающуюся машину производителю, однако это оказалось не так-то просто.

В нестандартной ситуации оказалась жительница Архангельска, которая приобрела у местного официального дилера автомобиль BMW 320i xDrive российской сборки. Спустя некоторое время выяснилось, что автомобиль бракованный, из-за чего он постоянно ломался. Женщина через суд добилась возврата средств за машину и расторгла договор купли-продажи.

Но на этом проблемы не закончились. Суд постановил вернуть иномарку калининградскому заводу «Автотор», на котором он был изготовлен. Однако производитель долгое время не спешил оплачивать дорогостоящую перевозку автомобиля за 2 тыс. километров. А женщина, которая по бумагам уже не являлась его владельцем, отказалась нести за машину ответственность.

Впрочем, за этот срок никаких происшествий не случилось. В результате «Автотор» договорился с местным дилером об эвакуации к нему неисправного BMW. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, с завода взыскали 1,9 млн рублей, которые он выплатил местной жительнице. Еще 50 тыс. рублей предприятие заплатило за неисполнение судебного решения в срок и затягивание передачи автомобиля.