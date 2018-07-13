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В Москве инспекторы ГИБДД помогли пожилой женщине добраться до дома
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В Москве инспекторы ГИБДД помогли пожилой женщине добраться до дома 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 5 часов назад
«Сотрудники полиции помогли пожилой женщине, оказавшейся в ночное время на проезжей части, добраться домой», — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В дежурную часть 9 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве поступила информация о том, что в районе 103 км МКАД на одной из полос движения находится пожилая женщина. Информация о происшествии была незамедлительно передана экипажу дорожно-патрульной службы. Прибыв на указанный участок дороги, инспекторы увидели идущую по проезжей части пожилую женщину, которая не смогла объяснить сотрудникам полиции, как она оказалась на дороге в столь позднее время. Женщина не имела при себе никаких документов и не знала номеров телефонов родственников. Однако она назвала свой адрес, куда ее и доставили сотрудники полиции.
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