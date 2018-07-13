Герман Стерлигов продолжает распродавать имущество

Предприниматель Герман Стерлигов заявил о продаже автомобиля. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», соответствующее объявление появилось в сети. Источник отмечает, что автомобилю Стерлигова с дизельным двигателем два года. Пробег — почти 300 тысяч километров. Машина обойдётся потенциальному владельцу в четыре миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Герман Стерлигов выставил на продажу двухэтажный деревянный дом в Истре в Московской области. По словам предпринимателя, причиной продажи стал сбор средств на ряд мероприятий, в которых участвует его семья.