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Герман Стерлигов продолжает распродавать имущество
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Герман Стерлигов продолжает распродавать имущество 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Предприниматель Герман Стерлигов заявил о продаже автомобиля. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», соответствующее объявление появилось в сети. Источник отмечает, что автомобилю Стерлигова с дизельным двигателем два года. Пробег — почти 300 тысяч километров. Машина обойдётся потенциальному владельцу в четыре миллиона рублей.
Напомним, ранее стало известно, что Герман Стерлигов выставил на продажу двухэтажный деревянный дом в Истре в Московской области. По словам предпринимателя, причиной продажи стал сбор средств на ряд мероприятий, в которых участвует его семья.
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