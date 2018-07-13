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Под Новороссийском горел пассажирский автобус. Видео
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Под Новороссийском горел пассажирский автобус. Видео 

За рулем Кубань 4 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Автобус марки ПАЗ с рекламой санатория «Жемчужина России» на борту загорелся на перевале под Новороссийском.
ЧП произошло сегодня утром. О нем рассказали очевидцы в соцсетях, подкрепив информацию видеозаписями.
Неизвестно, были ли в автобусе пассажиры в момент возгорания, можно предположить, что какие-то вещи перевозились в багажных отделениях, которые на момент тушения оказались открыты. По предвариетльной информации — пострадавших нет. Горение ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.
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