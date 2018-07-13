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Появилось видео столкновения полицейского внедорожника и байкера в Подмосковье
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Появилось видео столкновения полицейского внедорожника и байкера в Подмосковье 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещены кадры столкновения полицейского автомобиля и мотоциклиста, произошедшего вечером в четверг, 12 июля, на Горьковском шоссе в Балашихе.
В самом начале ролика видно, как внедорожник Chevrolet Tahoe в раскраске, свидетельствующей о его принадлежности к ДПС, совершил левый поворот на перекрестке.
Через несколько секунд после этого в него врезался байкер, объехавший с правой стороны по обочине грузовик, остановившийся, чтобы пропустить полицейский автомобиль, двигавшийся с включенными проблесковыми маячками, но, как слышно на записи, без сирены.
После столкновения мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством, перелетал через капот джипа и упал на асфальт.
По предварительным данным, пострадавший получил перелом костей таза.
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