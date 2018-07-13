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В Крыму анонсировано открытие фестиваля уникальных автомобилей
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В Крыму анонсировано открытие фестиваля уникальных автомобилей 

Национальный Туристический Союз 4 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
В рамках фестиваля «Мост», порядка 40 редких классических автомобилей, в числе которых единственные в России Chevrolet Sedan Delivery 1955 года и кабриолет Chevrolet Impala 1958 года выпуска, впервые проедут по Крымскому мосту, отмечает Информационное агентство России "ТАСС".
Мероприятию будет дан старт в пятницу вечером на Ялтинской набережной. Участниками события станут не только редкие ретро автомобили, но и культовые машины более поздних лет.
Основной целью фестиваля является пропаганда автотуризма на полуострове, продемонстрировав, в качестве преимуществ, комфорт и доступность дорог Крыма и Крымского моста, обеспечивающего относительно быстрое сообщение с основной территорией России.
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