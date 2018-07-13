Инспектор ГИБДД пообщался с дошкольниками

В гости к воспитанникам дошкольного отделения школы № 17 уже в который раз пришел инспектор отдела ГИБДД по ЮЗАО, капитан полиции Виталий Мишутин, чтобы напомнить им о безопасном поведении на дорогах.

Вместе с полицейским дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и виды пешеходных переходов. Важным напоминанием было то, что зеленый сигнал светофора не является гарантией безопасного передвижения, ведь главное — это бдительность пешехода.

В завершение встречи ребята пообещали инспектору соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.