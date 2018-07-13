Ещё
Инспектор ГИБДД пообщался с дошкольниками
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инспектор ГИБДД пообщался с дошкольниками 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
В гости к воспитанникам дошкольного отделения школы № 17 уже в который раз пришел инспектор отдела ГИБДД по ЮЗАО, капитан полиции Виталий Мишутин, чтобы напомнить им о безопасном поведении на дорогах.
Вместе с полицейским дети вспомнили основные правила безопасного поведения на дороге и виды пешеходных переходов. Важным напоминанием было то, что зеленый сигнал светофора не является гарантией безопасного передвижения, ведь главное — это бдительность пешехода.
В завершение встречи ребята пообещали инспектору соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.
Коньково: последние новости
В автомобильной аварии в Конькове пострадали люди Воспитанники детского сада узнали о правилах дорожного движения В Конькове починили люки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто
«Байкера не давала прооперировать его мать»
Почему не стоит заправлять полный бак
UAZ остановил разработку нового «Патриота»
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение