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Тюменская область приобрела 30 машин для социального такси
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Тюменская область приобрела 30 машин для социального такси 

Rambler News Service 4 часа назад
30 автомобилей «Газель» приобрела Тюменская область для использования в качестве социального такси, машины которого перевозят людей с ограниченными возможностями, пишет Nashgorod.ru.
Услугами таких машин в регионе ежегодно пользуются около 7 тыс. человек. Социальное такси работает во всех регионах области на безвозмездной основе.
«Газели» социального такси оборудованы платформой для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Эта служба действует в Омской области с 2011 года.
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