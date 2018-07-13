Тюменская область приобрела 30 машин для социального такси

30 автомобилей «Газель» приобрела Тюменская область для использования в качестве социального такси, машины которого перевозят людей с ограниченными возможностями, пишет Nashgorod.ru.

Услугами таких машин в регионе ежегодно пользуются около 7 тыс. человек. Социальное такси работает во всех регионах области на безвозмездной основе.

«Газели» социального такси оборудованы платформой для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Эта служба действует в Омской области с 2011 года.