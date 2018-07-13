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В Казани водитель иномарки заехал в озеро Глубокое
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В Казани водитель иномарки заехал в озеро Глубокое 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Водитель иномарки искупал свою машину в Глубоком озере.
В группе во «Вконтакте» 12 июля пользователь соцсетей опубликовал видеоролик, на котором видно, как белая иномарка несколько раз заезжает в воду с пляжа. Этот поступок дико возмутил казанцев, ведь озеро является излюбленным местом отдыха горожан.
Корреспондент «АиФ-Казань» отправил видео в министерство экологии РТ, где по запросу могут провести проверку и найти нарушителя.
Следует отметить, в Татарстане проходит операция «Автостоп», в рамках которой инспекторы ищут водителей, паркующихся на берегах. Так, водоохранная зона для рек, ручьев и озер составляет 50-200 м от береговой линии. Это расстояние установлено для защиты водоемов от загрязнения. В случае нарушения охранной зоны и заезда на берег для населения предусмотрен штраф от 3 000 до 4 500 тыс. рублей.
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