В Казани водитель иномарки заехал в озеро Глубокое

Водитель иномарки искупал свою машину в Глубоком озере.

В группе во «Вконтакте» 12 июля пользователь соцсетей опубликовал видеоролик, на котором видно, как белая иномарка несколько раз заезжает в воду с пляжа. Этот поступок дико возмутил казанцев, ведь озеро является излюбленным местом отдыха горожан.

Корреспондент «АиФ-Казань» отправил видео в министерство экологии РТ, где по запросу могут провести проверку и найти нарушителя.

Следует отметить, в Татарстане проходит операция «Автостоп», в рамках которой инспекторы ищут водителей, паркующихся на берегах. Так, водоохранная зона для рек, ручьев и озер составляет 50-200 м от береговой линии. Это расстояние установлено для защиты водоемов от загрязнения. В случае нарушения охранной зоны и заезда на берег для населения предусмотрен штраф от 3 000 до 4 500 тыс. рублей.