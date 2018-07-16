Еще 7 автохамов пойманы и наказаны за проезд по Большой Покровской

Не все нижегородские водители знают знак «пешеходная дорожка», поэтому продолжают выезжать на Большую Покровскую. За это их штрафуют. Радует, что все-таки таких автолюбителей становится меньше. В прошлом месяце по Покровке прокатились 110 человек, 72 за первые две недели.