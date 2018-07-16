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Еще 7 автохамов пойманы и наказаны за проезд по Большой Покровской
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Еще 7 автохамов пойманы и наказаны за проезд по Большой Покровской 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Не все нижегородские водители знают знак «пешеходная дорожка», поэтому продолжают выезжать на Большую Покровскую. За это их штрафуют. Радует, что все-таки таких автолюбителей становится меньше. В прошлом месяце по Покровке прокатились 110 человек, 72 за первые две недели.
Как писал NN.RU, по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с апреля 2018 года на главной улице города Большой Покровской введен запрет на движение любого автотранспорта. Территория, предназначенная для передвижения горожан и гостей города, ограничена 16 указателями 4.5.1 «Пешеходная дорожка». Свободный проезд автомобилей организован по улицам: Октябрьская (организовано транзитное движение транспорта от улицы Алексеевской до улицы Добролюбова и движение трамваев); Грузинская и переулок Холодный (организовано движение к жилым домам, расположенным в кварталах по нечетной стороне улицы Большой Покровской). Кроме того, по-прежнему с 6:00 до 9:00 остается возможность подъезжать со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.
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