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За езду по Большой Покровской с начала июля оштрафовали семь водителей
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За езду по Большой Покровской с начала июля оштрафовали семь водителей 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
С 1 по 12 июля семи нижегородским водителям выписали штрафы за проезд или остановку на главной пешеходной улице города — Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации, с апреля 2018 года введен запрет на движение любого автотранспорта по Большой Покровской. За это время было зафиксировано 121 нарушение.
Отметим, что по данным сотрудников ГИБДД, лишь 6 и 7 июля обошлось без правонарушений со стороны водителей. Дело в том, что в эти дни действовали ограничения движения в центре города.
Напомним, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился ввести запрет на движение автомобилей по Большой Покровской. А для удобства водителей был организован свободный проезд по улицам Октябрьской и Грузинской, а также по Холодному переулку.
Как сообщалось ранее, на улице Глеба Успенского в Ленинском районе введут ограничение остановки автомобилей.
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