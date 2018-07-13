За езду по Большой Покровской с начала июля оштрафовали семь водителей

С 1 по 12 июля семи нижегородским водителям выписали штрафы за проезд или остановку на главной пешеходной улице города — Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно информации, с апреля 2018 года введен запрет на движение любого автотранспорта по Большой Покровской. За это время было зафиксировано 121 нарушение.

Отметим, что по данным сотрудников ГИБДД , лишь 6 и 7 июля обошлось без правонарушений со стороны водителей. Дело в том, что в эти дни действовали ограничения движения в центре города.

Напомним, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился ввести запрет на движение автомобилей по Большой Покровской. А для удобства водителей был организован свободный проезд по улицам Октябрьской и Грузинской, а также по Холодному переулку.

Как сообщалось ранее, на улице Глеба Успенского в Ленинском районе введут ограничение остановки автомобилей.