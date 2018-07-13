М. Ликсутов: В Москве появится еще 7 км выделенных полос в ближайшие несколько месяцев

Об этом в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

«В ближайшие несколько месяцев появится еще 7 км выделенных полос. Там цифра не очень большая. Мы приблизимся к 300 км выделенных полос. И плюс у нас еще в разработке дополнительное количество выделенных полос. Такую программу выделения инфраструктуры для городского транспорта мы будем продолжать», — сказал М. Ликсутов.

По его словам, внедрение выделенных полос увеличивает скорость общественного транспорта на этом участке на 30%.

«У нас в конце декабря появится возможность самим определять, как Москва, Петербург и Севастополь — города федерального значения — кто будет допускаться на выделенные полосы. Хочу сразу сказать, что выбор этот, он ограничен. Ни в коем случае там никаких личных машин не будет, ни маленьких машинок. Только автобусы. Туристические, например, автобусы. Автобусы, которые перевозят маломобильных граждан. Вот этим автобусам мы отдельным решением будем давать возможность ездить по выделенным полосам», — заключил М. Ликсутов.