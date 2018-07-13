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Липецкие автоинспекторы приняли у женщины роды в машине
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Липецкие автоинспекторы приняли у женщины роды в машине 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Новорожденная Алиса появилась на свет, когда маму перекладывали из родительской машины на медицинскую каталку.
В Липецке сотрудники ДПС лейтенант полиции Алексей Ярапов и старший лейтенант полиции Александр Кузнецов приняли роды.
Для инспекторов это было рядовое дежурство на дороге. Внезапно к полицейским подъехал автомобиль и из него выбежал мужчина в панике.
«Я подлетел к ребятам, говорю — спасайте. Алексей с Александром посмотрели — жена корчится от боли. Алексей быстро сел в патрульную машину», — вспоминает Максим, отец Алисы.
Включили спецсигнал, педаль газа в пол — и пулей доехали до роддома, в объезд всех пробок. Камера видеорегистратора дежурного авто запечатлела события того дня.
«Было принято решение сопроводить данный автомобиль до родительного отделения. Я ехал первым, расчищая дорогу», — говорит инспектор ДПС Алексей Ярапов.
Доехали до места за считанные минуты. Инспектор Ярапов побежал за врачами, которых Алиса, правда, уже решила не дожидаться. Появилась на свет И вот уже папа на радостях обнимает и благодарит своих спасителей.
«Большое спасибо сотрудникам ДПС, что не оставили в трудную минуту, и сотрудникам роддома», — благодарит Ольга Лещева, мама Алисы.
Девочка родилась здоровой. Узнав рост и вес малышки, инспекторы вернулись обратно на пост, но контактами с новоиспеченными родителями обменялись, все-таки, теперь не чужие люди. Выяснилось, что бабушка Алисы когда-то была школьным учителем инспектора Ярапова. Поэтому обещание дружить семьями было дано не ради красного словца.
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