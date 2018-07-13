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Автолюбители сняли на видео попытку проникновения медведей в машины
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Автолюбители сняли на видео попытку проникновения медведей в машины 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Когда водитель из Якутии остановился снять на видео медведя, рыскающего по обочине, косолапый проявил живой интерес машине и начал ее изучать, кружа вокруг автомобиля и обнюхивая его.
После того, как косолапый начал раскачивать машину и дубасить лапами по капоту, нервы водителя не выдержали, и он с проклятиями уехал от прочь от опасного животного.
А в Магадане очевидцы сняли на видео, как медведица со своим отпрыском подошла к остановившемуся грузовику и безо всякого страха выпрашивала у его пассажиров еду. Не получив желаемого, мать под ободряющий рёв медвежонка безуспешно попыталась вломиться в дверь машины.
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