В Краснознаменском районе восьмилетний мальчик умер при невыясненных обстоятельствах

Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

О смерти ребёнка в посёлке Узловое Краснознаменского района стало известно в четверг, 12 июля, около 21:30. Вечером мальчик вернулся домой с прогулки, лёг спать, а через час его нашли мёртвым. Медики, вызванные на место, не обнаружили на теле побоев, травм или следов инъекций.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в 2016 году семья числилась как неблагополучная, но около двух лет назад её сняли с учёта.

Тело мальчика доставлено в морг Советска. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти ребёнка.