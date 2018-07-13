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В Краснознаменском районе восьмилетний мальчик умер при невыясненных обстоятельствах
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В Краснознаменском районе восьмилетний мальчик умер при невыясненных обстоятельствах 

Клопс.Ru 4 часа назад
Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
О смерти ребёнка в посёлке Узловое Краснознаменского района стало известно в четверг, 12 июля, около 21:30. Вечером мальчик вернулся домой с прогулки, лёг спать, а через час его нашли мёртвым. Медики, вызванные на место, не обнаружили на теле побоев, травм или следов инъекций.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что в 2016 году семья числилась как неблагополучная, но около двух лет назад её сняли с учёта.
Тело мальчика доставлено в морг Советска. Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти ребёнка.
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