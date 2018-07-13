Несовершеннолетний велосипедист попал под колеса автомобиля в Ступине

Восьмилетний мальчик на велосипеде попал под колеса машины в садоводческом товариществе городского округа Ступино, сообщил Ступинскому информагентству источник в городском территориальном управлении силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Двенадцатого июля в диспетчерскую ПЧ-281 Ступинского ТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» поступило сообщение о том, что возле деревни Матвейково 42-летний водитель автомобиля Chevrolet совершил наезд на велосипедиста 2010 года рождения. На место происшествия выезжали сотрудники ПЧ-281, ГИБДД , скорая помощь», — сказал источник.

По данным агентства, прибывшие на место аварии врачи диагностировали у пострадавшего ушибы и ссадины. После оказания первой медицинской помощи в сопровождении матери мальчик был доставлен в Ступинскую ЦРКБ. Ведется проверка для выяснения причин случившегося.