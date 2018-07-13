Водитель BMW на большой скорости снес таксиста около аэропорта в Корее. Видео

Опубликовано видео страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего во вторник, 10 июля, около входа в международный терминал аэропорта города Кимхэ в провинции Кенсан-Намдо в Республике Корее.

Водитель автомобиля BMW на большой скорости въехал на второй ярус транспортной развязки перед воздушной гаванью и буквально влетел в такси, попутно сбив таксиста, помогавшего выгружать вещи пассажиру, которого он только что привез.

Как сообщают СМИ, пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи, занимающиеся лечением, затруднились оценить перспективы выздоровления 48-летнего мужчины.