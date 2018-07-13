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Водитель BMW на большой скорости снес таксиста около аэропорта в Корее. Видео
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Водитель BMW на большой скорости снес таксиста около аэропорта в Корее. Видео 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Опубликовано видео страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего во вторник, 10 июля, около входа в международный терминал аэропорта города Кимхэ в провинции Кенсан-Намдо в Республике Корее.
Водитель автомобиля BMW на большой скорости въехал на второй ярус транспортной развязки перед воздушной гаванью и буквально влетел в такси, попутно сбив таксиста, помогавшего выгружать вещи пассажиру, которого он только что привез.
Как сообщают СМИ, пострадавший был доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи, занимающиеся лечением, затруднились оценить перспективы выздоровления 48-летнего мужчины.
Правоохранительные органы пока не выступили с официальным заявлением о причинах аварии, однако сейчас есть две рабочие версии произошедшего: техническая неисправность в результате которой автомобиль начал самостоятельно набирать скорость и лихачество. По неофициальным данным, последнее представляется наиболее вероятным.
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