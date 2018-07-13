Пробки в центре города мешают пензенцам быстро добраться до дома

По данным сервиса Яндекс. Карты, вечером на дорогах Пензы образовались серьезные дорожные заторы.

В центре города пробка скопилась на пересечении улицы Суворова и Толстовского путепровода — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке составляет 10 км/ч. Не удастся быстро проехать по улице Максима Горького — движение затруднено в обоих направлениях в районе пересечения с улицей Московской.

Большая пробка скопилась в районе Центрального рынка — автомобилисты испытывают трудности на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого.

Затор образовался на улице Чехова при движении в направлении улицы Суворова — средняя скорость движения автотранспорта на этом участке не превышает 10 км/ч. Затруднено движение на улице Луначарского и Большом Сурском мосту в направлении выезда из города.

Небольшая пробка образовалась на улице Гоголя в районе пересечения с улицей Свердлова — по возможности ищите пути объезда.

Заторы образовались на пересечении улицы Володарского и улицы Пушкина — скорость движения на этом участке составляет 7-10 км/ч.

Практически парализовано движение на Транспортной улице и улице Свободы в направлении Бакунинского моста — средняя скорость движения на этом участке не превышает 3 км/ч.

Немного затруднено движение на проспекте Победы в направлении центра — затор образовался на перекрестке с улицей Карпинского.