В некоторых населённых пунктах скорость будет снижена до 30 км/ч

Профильное ведомство сообщает о том, что в населённых пунктах, через которые проходят скоростные трассы, скорость движения на других дорогах будет снижена вплоть до тридцати километров в час. Там появятся новые дорожные знаки, а также камеры видеонаблюдения.

ГИБДД недавно проводил мероприятие по поводу обеспечения повышения уровня безопасности передвижения на дорогах Московской области. Как сообщает один из чиновников, большинство дорог столичного региона имеют только две полосы движения, и при этом не оборудованы должным освещением и не дают возможности выполнять манёвры, например, обгон.

Кроме того, на некоторых участках дороги особенно сильно выросла аварийность. Это связано с тем, что многие водители пытаются объезжать платные дороги, курсируя по бесплатным. Так, на Егорьевском шоссе появилось невероятное количество грузовиков, которые не хотят проезжать через трассу Урал. В результате состояние побочных дорог ухудшается, а количество аварий только увеличивается.

Именно поэтому для того, чтобы организовать безопасное движение в рамках некоторых населённых пунктов, на дорогах будет ограничение движения вплоть до тридцати километров в час. Таким образом, большинство коммерческих авто не захотят тратить время на медленную поездку и будут вынуждены передвигаться по платным участкам дорог, нормализуя, таким образом, распределение трафика.