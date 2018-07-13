В редакцию поступила информация о дефиците экипажей ГИБДД, работающих на улицах Краснодара в ночное время, а также о возросшем числе аварий на улицах кубанской столицы. По словам источника в кубанской полиции, якобы наблюдаются определенные задержки при прибытии сотрудников на место ДТП, а сотрудники ГИБДД вовремя не успевают реагировать на вызовы, приезжая на них через достаточно большой промежуток времени.
Источник «ФедералПресс» не стал конкретизировать причины неурядиц. Однако, вероятно они могут быть связаны с командировками кубанских полицейских в Сочи, где сейчас проходит этап ЧМ по футболу.
Комментариев нет Редакция «ФедералПресс» не смогла оперативно получить комментарий в пресс-службе полиции Кубани. В адрес ГУ МВД будет направлен соответствующий запрос.