Число коммунальных аварий на Дону планируют сократить вдвое

Устранение аварий влетает региона «в копеечку»

В правительстве Ростовской области обсудили проект стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В частности, обсуждение касалось двух направлений: ЖКХ и строительства.

Как сообщает «РБК» со ссылкой на министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, в прошлом году на Дону произошло 1800 коммунальных аварий, что на 56,2% меньше, чем в 2011 году. К 2024 году число аварий планируется сократить на 541 единицу, а к 2030 году — на 903 единицы, то есть, по отношению к 2017 году — вдвое.

Также в планах к 2030 году обеспечить питьевой водой 90% населения области. Сейчас же этот показатель равен 85,1%, в то время как в среднем по России обеспеченность жителей водой составляет 91,55%.

Как сообщил замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаш, работа по подготовке стратегии социально-экономического развития региона ведется с начала текущего года.

— Стратегия — это проект «будущего», желаемое состояние, которое мы конструируем с учетом мнения экспертов, а не только на основе представлений чиновников, — заявил Сидаш.