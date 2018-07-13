Преподаватель КубГТУ провалилась в колодец из-за ремонта улицы Тургенева в Краснодаре

Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. Всё произошло сегодня утром. Женщина получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице с сотрясением головного мозга и повреждениями обеих ног.

Доцент КубГТУ Наталья Истошина провалилась в канализационный колодец, на котором не было установлено люка. Женщина проживает на ул. Тургенева между улицами Власова и Рылеева.

Напомним, что в Краснодаре с прошлого года ведется капитальный ремонт этой улицы. Уже произошел срыв сроков завершения объекта.

* В Краснодаре закрывают движение на одном из перекрестков улицы Тургенева и меняют схему движения общественного транспорта

Как сообщает пострадавшая, дорога к дому пролегает через ремонтируемый участок, на котором находится огромное количество неубранного строительного мусора.

Женщина наступила на деревянную доску, под ней и оказался колодец.

Она решила привлечь внимание общественности к случившемуся и сообщила информацию изданию ki-news.ru.