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Преподаватель КубГТУ провалилась в колодец из-за ремонта улицы Тургенева в Краснодаре
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Преподаватель КубГТУ провалилась в колодец из-за ремонта улицы Тургенева в Краснодаре 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 13 июля — Новая Кубань. Всё произошло сегодня утром. Женщина получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице с сотрясением головного мозга и повреждениями обеих ног.
Доцент КубГТУ Наталья Истошина провалилась в канализационный колодец, на котором не было установлено люка. Женщина проживает на ул. Тургенева между улицами Власова и Рылеева.
Напомним, что в Краснодаре с прошлого года ведется капитальный ремонт этой улицы. Уже произошел срыв сроков завершения объекта.
* В Краснодаре закрывают движение на одном из перекрестков улицы Тургенева и меняют схему движения общественного транспорта
Как сообщает пострадавшая, дорога к дому пролегает через ремонтируемый участок, на котором находится огромное количество неубранного строительного мусора.
Женщина наступила на деревянную доску, под ней и оказался колодец.
Она решила привлечь внимание общественности к случившемуся и сообщила информацию изданию ki-news.ru.
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