Угнанные автомобили будут искать дорожные камеры

На улицах и проспектах Москвы появятся 400 автоматических комплексов, которые помогут разыскивать угнанные автомобили. Их уже закупили, скоро установят и подключат.

Как рассказал журналу «Мой мотор» генеральный директор компании «АвтоСпецЦентр KIA Столица» Алексей Потапов, о появлении в столице и других крупных городах России «умных» систем, позволяющих выявлять угнанные автомобили и оперативно их разыскивать, стало известно еще в 2013 году. Но тогда для вычисления угонов использовались стандартные камеры наблюдения, фиксирующие на дорогах различные нарушения. Теперь же помогать в выявлении угнанных авто будут специально разработанные для этих целей камеры.

Их технические возможности и принцип работы ни разработчики, ни власти пока не раскрывают. Известно, что автоматическая система по поиску угнанных автомобилей сможет анализировать данные о конкретном автомобиле до того, как автовладелец обнаружил, что его автомобиль угнали, и сообщил об этом в полицию. Разработчики заявляют: алгоритм сложный, в ходе его реализации происходит обработка очень большого объема данных. Если система сообразит, что «заинтересовавший» её автомобиль был похищен, то она моментально передаст соответствующие данные в ситуационный центр.