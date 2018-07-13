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Сотрудники полиции помогли ночью пожилой москвичке добраться до дома
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Сотрудники полиции помогли ночью пожилой москвичке добраться до дома 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Сотрудники ДПС обнаружили в ночное время пожилую женщину на проезжей части на МКАДе, у нее не было при себе документов, и она не смогла назвать номера телефонов родственников, но сказала свой адрес, куда ее и доставили, сообщается на сайте ГИБДД ГУ МВД России по Москве.
«Сотрудники полиции помогли пожилой женщине, оказавшейся в ночное время на проезжей части, добраться домой», — сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
Женщина стояла на одной из полос движения в районе 103 километра МКАД.
Прибыв на указанный участок дороги, инспекторы увидели идущую по проезжей части пожилую женщину, которая не смогла объяснить сотрудникам полиции, как она оказалась на дороге в столь позднее время. Женщина не имела при себе никаких документов и не знала номеров телефонов родственников. Однако она назвала свой адрес, куда ее и доставили сотрудники полиции.
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