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Припаркованный автомобиль мешает завершить ремонт у железнодорожного вокзала
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Припаркованный автомобиль мешает завершить ремонт у железнодорожного вокзала 

29.ru 6 часов назад
Фото: 29.ru
Из-за припаркованного автомобиля не удается сделать фрезерование асфальта
Городская администрация решила привести в порядок площадь у железнодорожного вокзала и сделать там дорожный ремонт. Но возникла одна проблема — кто-то оставил свою машину и не выходит на связь, что мешает завершить ремонт.
Марка автомобиля — Skoda Superb. Госномер В482УВ, регион 178. Машина стоит там уже больше недели, из-за чего не получается сделать фрезерование асфальта.
— Ремонт начался шесть дней назад, получается. Закончить планировали во вторник, а теперь и не знаю, — рассказал Сергей Малиновский, чья фирма занимается ремонтом.
По словам Сергея, всех заранее предупреждали о предстоящем ремонте, а этот участок предназначен только для парковки автобусов.
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