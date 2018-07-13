Припаркованный автомобиль мешает завершить ремонт у железнодорожного вокзала

Из-за припаркованного автомобиля не удается сделать фрезерование асфальта

Городская администрация решила привести в порядок площадь у железнодорожного вокзала и сделать там дорожный ремонт. Но возникла одна проблема — кто-то оставил свою машину и не выходит на связь, что мешает завершить ремонт.

Марка автомобиля — Skoda Superb . Госномер В482УВ, регион 178. Машина стоит там уже больше недели, из-за чего не получается сделать фрезерование асфальта.

— Ремонт начался шесть дней назад, получается. Закончить планировали во вторник, а теперь и не знаю, — рассказал Сергей Малиновский , чья фирма занимается ремонтом.

По словам Сергея, всех заранее предупреждали о предстоящем ремонте, а этот участок предназначен только для парковки автобусов.