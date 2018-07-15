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В Курске смыло асфальт вместе с автомобилем
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В Курске смыло асфальт вместе с автомобилем 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Инцидент произошел на улице Мирной.
Из-за осадков на одном из парковочных мест на улице Мирная вымыло кусок асфальта вместе с автомобилем. Это произошло чуть ниже здания пенсионного фонда.
Очевидцы сообщают, что инцидент произошел во многом «благодаря» испытаниям и ремонтам теплосетей, оргинизованным теплоэнергетиками из «Квадры». Как сообщают местные жители, на месте происшествия прибыли спасатели и представители местной управляющией компании. Последние взяли ответственность за происходящее на себя.
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