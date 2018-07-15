В Курске смыло асфальт вместе с автомобилем

Инцидент произошел на улице Мирной.

Из-за осадков на одном из парковочных мест на улице Мирная вымыло кусок асфальта вместе с автомобилем. Это произошло чуть ниже здания пенсионного фонда.

Очевидцы сообщают, что инцидент произошел во многом «благодаря» испытаниям и ремонтам теплосетей, оргинизованным теплоэнергетиками из «Квадры». Как сообщают местные жители, на месте происшествия прибыли спасатели и представители местной управляющией компании. Последние взяли ответственность за происходящее на себя.