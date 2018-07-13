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Телефон сыграл злую шутку с водителем
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Телефон сыграл злую шутку с водителем 

Авторамблер 6 часов назад
Зрелищное ДТП произошло на одной из российских трасс.
Зрелищным (не переживайте, все остались живы) оно получилось благодаря тому, что полосы встречного движения расположены на разных уровнях по высоте. Автор видео спокойно ехал в левом ряду, когда вдруг со встречки, расположенной выше по уровню, на его полосу вылетел, переворачиваясь, автомобиль.
Как выяснилось позже, неудачливый водитель пытался зарядить телефон на ходу и потерял управление. К счастью, он остался жив, а автор видео цел — отчасти благодаря тому, что совершал обгон и ехал в левой, а не правой полосе. Хотя лобовое стекло ему придется все же поменять.
Скорее бы киберпанк-будущее и повсеместные беспроводные зарядки.
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