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До начала осени движение по Федеративному проспекту будет ограничено
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До начала осени движение по Федеративному проспекту будет ограничено 

Управа района Новогиреево 5 часов назад
По информации ЦОДД на Федеративном проспекте и 6-м проспекте Новогиреева все лето будут действовать ограничения движения.
Движение по одной из полос на участке дорогие в районе № 32, корпус 1, по 6-му проспекту Новогиреева будет ограничено. Ограничение движения введено и возле дома № 30 по Федеративному проспекту. Здесь сохранится движение по двум полосам, хотя закрыта одна из основных полос — вместо нее обустроили временное расширение дороги.
Ограничения движения вызвано необходимостью провести работы по прокладке инженерных коммуникаций на указанных участках. Работы должны завершиться к 30 августа.
Водителей пользующих данными улицами для проезда, просят следить за дорожными знаками и быть внимательными при проезде вышеуказанных участков.
Фото — Александр Калугин.
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