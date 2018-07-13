До начала осени движение по Федеративному проспекту будет ограничено

По информации ЦОДД на Федеративном проспекте и 6-м проспекте Новогиреева все лето будут действовать ограничения движения.

Движение по одной из полос на участке дорогие в районе № 32, корпус 1, по 6-му проспекту Новогиреева будет ограничено. Ограничение движения введено и возле дома № 30 по Федеративному проспекту. Здесь сохранится движение по двум полосам, хотя закрыта одна из основных полос — вместо нее обустроили временное расширение дороги.

Ограничения движения вызвано необходимостью провести работы по прокладке инженерных коммуникаций на указанных участках. Работы должны завершиться к 30 августа.

Водителей пользующих данными улицами для проезда, просят следить за дорожными знаками и быть внимательными при проезде вышеуказанных участков.