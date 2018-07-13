Жителей района Новогиреево просят сообщать о нечитаемых дорожных знаках и светофорах

Центр организации дорожного движения города Москвы просит москвичей сообщать о плохо видимых дорожных знаках и светофорах на улицах города.

Знаки и светофоры летом зачастую закрывает разросшаяся листва, или они могут быть неправильно установлены — слишком высоко, или слишком низко над землей. Могут быть плохо видны объекты дорожной инфраструктуры и по другим причинам. Обо всех случаях нечитаемости дорожных объектов Центр организации дорожного движения просит водителей и пешеходов обязательно сообщать — ведь плохая видимость объектов может стать причиной аварий и других дорожных происшествий. С помощью москвичей ЦОДД уже обнаружил больше сотни плохо просматриваемых знаков и светофоров, по тридцати таким объектам ЦОДД уже направил предписания префектурам города.