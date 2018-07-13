Двух пассажиров увезли в больницу: у Южного автовокзала столкнулись автобус и троллейбус

Накануне вечером около 22:30 рядом с Южным автовокзалом на перекрёстке улиц Щорса и 8 Марта столкнулись автобус и троллейбус. Как сообщают очевидцы, ДТП устроил водитель автобуса марки КВаЗ, работающего по 37 маршруту.

После этого на перекрёстке образовалась пробка, так как ни в одну сторону не могли проехать трамваи.

Несколько пассажиров троллейбуса обратились за помощью к медикам, двух из них увезли в ГКБ № 24. Травмы у пострадавших не серьёзные: ушибы и сотрясение головного мозга.

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