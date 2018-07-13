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Двух пассажиров увезли в больницу: у Южного автовокзала столкнулись автобус и троллейбус
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Двух пассажиров увезли в больницу: у Южного автовокзала столкнулись автобус и троллейбус 

e1.ru 5 часов назад
Фото: e1.ru
Накануне вечером около 22:30 рядом с Южным автовокзалом на перекрёстке улиц Щорса и 8 Марта столкнулись автобус и троллейбус. Как сообщают очевидцы, ДТП устроил водитель автобуса марки КВаЗ, работающего по 37 маршруту.
После этого на перекрёстке образовалась пробка, так как ни в одну сторону не могли проехать трамваи.
Несколько пассажиров троллейбуса обратились за помощью к медикам, двух из них увезли в ГКБ № 24. Травмы у пострадавших не серьёзные: ушибы и сотрясение головного мозга.
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