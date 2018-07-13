Штраф неминуем: перед 5 типами камер бесполезно сбрасывать скорость

Тормозить перед любой камерой автомобилисты научились почти рефлекторно, но есть комплексы, сбрасывать скорость перед которыми абсолютно бессмысленно, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Autonews.

Камеры средней скорости

Камеры системы «Автодория» измеряют среднюю скорость движения на участке дороги, снимая машину при въезде и выезде с участка и высчитывая время проезда. Нарушение фиксируется, если средняя скорость окажется выше максимально разрешенной на данном участке. Расстояние между камерами может быть почти любым, и тормозить перед ними бессмысленно. В законе нет определения понятия средней скорости, однако решением специальной комиссии МВД такой способ измерения скорости признан законным.

По схожему принципу работают камеры «Автоураган», которые тоже делают два фотоснимка, но в этом случае используется только одна камера, смотрящая на короткий участок дороги. Сброс скорости перед такой камерой может иметь смысл.

Мобильные комплексы и радары

Мобильные камеры на треногах обычно устанавливают скрытно. Сбрасывать скорость чаще всего бесполезно — если водитель увидел такую камеру, то, скорее всего, уже попал в ее поле зрения. Радарные комплексы на базе микроавтобусов можно заметить издалека, но чаще всего такие автобусы не имеют специальной раскраски и могут быть припаркованы на стоянках среди прочих транспортных средств. Сам радар у них может работать на крыше или через стекло в задней двери, то есть является малозаметным.

Камеры на пешеходных переходах

Скандальные камеры системы «Форсаж», фиксирующие непропуск пешеходов, появляются не только в крупных городах, но и в провинциальных населенных пунктах. Скорость, с которой автомобиль проезжает пешеходный переход, не имеет значения — главное, чтобы на «зебре» не было пешеходов. Штраф за непредоставление преимущества пешеходам недавно был увеличен с 1 500 до 2 500 рублей.

Камеры на тротуарах

Для камер, которые контролируют движение по тротуарам (например, на столичном проспекте Андропова), скорость проезда также не имеет значения. Любой автомобиль, попавший в поле зрения камеры на тротуаре, будет оштрафован на 2 000 рублей. Однако на дорогу они не направлены, и за потоком, идущим по трассе, не следят.

Комплексы «Пит-стоп»