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В ДТП в Дагестане погиб один человек
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В ДТП в Дагестане погиб один человек 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще шестеро, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана в пятницу. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.
"Сегодня на федеральной автодороге в Бабаюртовском районе столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб на месте, еще шестеро пострадали. Среди пострадавших — ребенок 2004 года рождения", — сказала Муртазалиева.
По ее словам, пятеро из пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале. "Четверо из них, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, различные переломы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — уточнила собеседница агентства.
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