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После ДТП у Белой башни Toyota развалилась на части, когда её отдирали от столба
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После ДТП у Белой башни Toyota развалилась на части, когда её отдирали от столба 

e1.ru 20 минут назад
Фото: e1.ru
Сегодня около 01:00 на улице Бакинских Комиссаров недалеко от Белой башни 29-летний мужчина на Toyota Chaser врезался в столб. Автомобиль при этом буквально намотало на столб, но водитель, к счастью остался жив. Его увезли в больницу с открытой раной голени.
Уже после того, как мужчину увезла скорая, свидетели аварии попытались снять автомобиль со столба, чтобы из иномарки можно было достать вещи водителя.
— Приехали знакомые водителя, забрали из машины его вещи, сняли колёса и ещё по мелочи. Водитель сам им набрал, чтоб забрали всё, — рассказал читатель E1.RU Лев.
Снять его со столба оказалось не так просто, справился с этим только UAZ Hunter. Лев позвонил своему знакомому, который находился недалеко от места аварии и согласился помочь. Когда машину стали отдирать от столба, она буквально развалилась надвое. Друзья мужчины забрали все необходимые вещи, а разбитую иномарку увёз эвакуатор.
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