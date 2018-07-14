После ДТП у Белой башни Toyota развалилась на части, когда её отдирали от столба

Сегодня около 01:00 на улице Бакинских Комиссаров недалеко от Белой башни 29-летний мужчина на Toyota Chaser врезался в столб. Автомобиль при этом буквально намотало на столб, но водитель, к счастью остался жив. Его увезли в больницу с открытой раной голени.

Уже после того, как мужчину увезла скорая, свидетели аварии попытались снять автомобиль со столба, чтобы из иномарки можно было достать вещи водителя.

— Приехали знакомые водителя, забрали из машины его вещи, сняли колёса и ещё по мелочи. Водитель сам им набрал, чтоб забрали всё, — рассказал читатель E1.RU Лев.

Снять его со столба оказалось не так просто, справился с этим только UAZ Hunter. Лев позвонил своему знакомому, который находился недалеко от места аварии и согласился помочь. Когда машину стали отдирать от столба, она буквально развалилась надвое. Друзья мужчины забрали все необходимые вещи, а разбитую иномарку увёз эвакуатор.

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