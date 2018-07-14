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На Полевском тракте Opel влетел в отбойник и ушел в кювет: водитель в больнице
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На Полевском тракте Opel влетел в отбойник и ушел в кювет: водитель в больнице 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Ранним утром на Полевском тракте около съезда с ЕКАД Opel влетел в отбойник и ушел в кювет, сообщают Е1.RU очевидцы.
— Водитель, который ехал из Екатеринбурга в сторону Горного щита, по всей видимости, не справился с управлением, столкнулся с разделительным отбойником и улетел в кювет, — рассказывает горожанин, проезжавший мимо.
Известно также, что водителя увезли в горбольницу №24. У него, по предварительном данным, ушиб грудины черепно-мозговая травма.
На Урале действует штормовое предупреждение. Сейчас по дорогам стоит ездить осторожнее, потому что все они мокрые после сильного ливня, прошедшего накануне вечером. Последствия непогоды мы собирали в режиме онлайн.
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