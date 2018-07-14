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Грузовик застрял в одном из туннелей в Приморье
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Грузовик застрял в одном из туннелей в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
В субботу, 14 июля, в Уссурийске грузовик заблокировал туннель на улице Раковской, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на mark2_che.
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