Дорожное видео недели: впечатляющий полёт в дерево, милые косули и шикарный кортеж патриарха

В этой подборке есть видео аварии, которая возникла исключительно из-за серьёзного превышения скорости. К сожалению, многие водители путают городские дороги с гоночным треком. Плохо, что нередко за это расплачиваются совершенно посторонние люди.

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Сегодняшнюю подборку нам прокомментировал автоправозащитник Кирилл Форманчук

Милые косули

Водитель снял, как несколько милых косуль бегают по полю около трассы Екатеринбург — Тюмень. Очень милое зрелище. Только надо помнить, что наезд на крупное животное может привести не только к серьезным повреждениям авто, но и к трагедии.

— Такое мимими! Но не стоит забывать, что животные, оказавшиеся на дороге, могут быть очень опасны. По федеральному закону «О животном мире» животные в пределах страны являются государственной собственностью. Именно поэтому, если водитель сбил, например, косулю, то ему придется отвечать за это. Если имеется полис ОСАГО, то страховщик заплатит за сбитое животное, а если полиса нет, то водитель сам должен будет возместить вред. Кстати, есть методика определения стоимости диких животных. Косуля стоит 20 тысяч.

Кортеж патриарха

В Екатеринбург приехал патриарх Кирилл. Надо сказать, что по городу он передвигается на впечатляющем кортеже, хотя он несколько и уступает президентскому.

— Закон «О государственной охране» даёт полномочия президенту предоставить охрану любому лицу. Именно поэтому ФСО охраняет патриарха. Мне как налогоплательщику не очень нравится, что государственные деньги тратятся на такие кортежи и охрану патриарха. Думаю, что церковь могла бы и сама это оплачивать.

«Видео на Е1 будет, мальчики»

Водители по какой-то причине устроили разборку на дороге. Девушки, которые всё это засняли, честно предупредили их, что пошлют видео на E1.RU. И своё обещание выполнили.

— Что-то непонятное произошло. Но такое поведение нельзя назвать нормальным. К сожалению, за рулём ездит много неадекватных и психически неуравновешенных водителей. Советую по возможности избегать конфликтов. На дороге я руководствуюсь правилом «трёх Д» — дай дорогу дураку. И вам тоже советую этим правилом пользоваться.

Успел спасти

На Сибирском тракте парень спас из-под колес автобуса девушку. Произошло это рядом с остановкой «Психбольница», в нескольких десятках метров от пешеходного перехода.

— Я крайне негативно отношусь к людям, которые устанавливают ксенон. Я не консультирую таких водителей и не помогаю им вернуть права. Управление машиной с ксеноном ничем не лучше, чем быть пьяным за рулем. В последние годы таких ксенонщиков становится меньше, а их место заняли любители диодных фар, которые зачастую не меньше ослепляют встречных водителей.

Этот город под водой

В последнюю неделю Екатеринбург регулярно затапливает. Да так, что впору думать о покупке небольшой резиновой лодки. Пострадавшими же нередко оказываются водители, чьи машины глохнут и ломаются в гигантских лужах.

— Я бы не советовал на стандартной машине заезжать в глубокие лужи, так как велик риск, что машина получит серьёзную поломку. Например, может случиться гидроудар двигателя. Что касается наводнений в Екатеринбурге после дождя, то это обычная история, потому что ливневую канализацию так и не построили.

Полёт в дерево

Водитель Lada Priora на совершенно безумной скорости нёсся по дублёру Серафимы Дерябиной . В какой-то момент не справился с управлением и улетел сначала в одно дерево, а затем и в другое. Повезло, что остался жив.

— Судя по состоянию машины, скорость была явно больше 60 км/ч. Таких водителей нужно отправлять на медицинскую комиссию к психиатру, чтобы их там лечили и объясняли, что нельзя так быстро ездить в городе.

«Гринвич» против пешеходов

Это не совсем дорожное, а скорее пешеходное видео. То, что сделали владельцы «Гринвича», совершенно нельзя понять. Вдруг они решили, что надо перегородить клумбами тротуар. Просто это красиво. Хорошо, что вмешалась ГИБДД и клумбы убрали. Но вот если бы кто-то из пешеходов, кто обходил их по дороге, пострадал, то кто бы отвечал за это?