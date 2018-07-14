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Разработчик: зарубежные страны проявляют интерес к автомобилям проекта «Кортеж»
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Разработчик: зарубежные страны проявляют интерес к автомобилям проекта «Кортеж» 

RT на русском 31 минуту назад
Руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, участвовавший в разработке проекта «Кортеж», рассказал о заинтересованности зарубежных стран в российском автомобиле. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я думаю, что это, в первую очередь, связано с тем, что наш президент показывал (автомобиль. — RT) руководителю Арабских Эмиратов (наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль-Нахайяну. — RT), пригласил его в машину посидеть, и так далее. Страна богатая, очень много людей, которые готовы были бы такого класса автомобили покупать, смотреть», — рассказал он.
По словам Боровкова, в преддверии саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля автомобиль был вывезен в финскую столицу, что также вызвало интерес СМИ.
7 мая на инаугурации Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле.
В Кремле рассказали, что российскому лидеру понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше.
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