Омичи в автобусе спасались от дождя под зонтами

Из-за дырявой крыши автобуса и пассажиры, и кондуктор во время дождя оказались залиты водой. В соцсети «ВКонтакте» омичи опубликовали видеозапись, на которой видно, с каким «комфортом» можно проехаться на городских автобусах в дождь.

Пассажирам внутри салона автобуса приходится раскрывать свои зонты, чтобы окончательно не промокнуть под дождем. Тем, у кого с собой его не оказалось, повезло значительно меньше — вода текла по перилам и стенам, а на полу образовалась огромная лужа.

Отметим, что потоп произошел в автобусе №61 (ул. Гашека — пос. Солнечный). Очевидцы рассказывают, что кондуктор на претензии пассажиров ответила, чтобы те подождали и не жаловались, скоро придут новые автобусы.