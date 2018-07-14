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Омичи в автобусе спасались от дождя под зонтами
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Омичи в автобусе спасались от дождя под зонтами 

Омск Здесь 15 минут назад
Фото: Омск Здесь
Из-за дырявой крыши автобуса и пассажиры, и кондуктор во время дождя оказались залиты водой. В соцсети «ВКонтакте» омичи опубликовали видеозапись, на которой видно, с каким «комфортом» можно проехаться на городских автобусах в дождь.
Пассажирам внутри салона автобуса приходится раскрывать свои зонты, чтобы окончательно не промокнуть под дождем. Тем, у кого с собой его не оказалось, повезло значительно меньше — вода текла по перилам и стенам, а на полу образовалась огромная лужа.
Отметим, что потоп произошел в автобусе №61 (ул. Гашека — пос. Солнечный). Очевидцы рассказывают, что кондуктор на претензии пассажиров ответила, чтобы те подождали и не жаловались, скоро придут новые автобусы.
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