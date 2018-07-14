Для молодых и дерзких: составлен топ-5 «пацанских» автомобилей

Лучшим автомобилем для молодых парней за 200 тыс. рублей автоэксперты назвали легендарный седан Toyota Mark II.

Часто молодые люди стремятся обзавестись недорогим, но в то же время «дерзким» автомобилем. Сайт «Автоновости дня» составил рейтинг «пацанских» машин, стоимость которых не превышает 200 тысяч рублей.

На пятом месте рейтинга оказался BMW 5-Series, за указанную сумму можно купить этот автомобиль как в 34-м, так и в 39-м кузове. Оптимальным можно назвать 2,5-литровый 6-цилиндровый мотор, мощность которого 200 лошадиных сил. Но нужно сразу быть готовым к тому, что многие экземпляры уже старые, поэтому с обслуживанием такого авто придется помучиться.

На четвертой позиции разместился знаковый автомобиль 90-х годов — Mercedes E-Class W124. В отличие от «пятерки» BMW, Mercedes предлагает в первую очередь статус (особенно если машина находится в хорошем состоянии), надежность и комфорт. Данное авто комплектовалось широким набором моторов, как дизельных, так и бензиновых.

Тройку лидеров открывает Honda Civic с мотором на 1,6-литра и фирменной системой VTEC, благодаря ней со столь небольшого объема снимается порядка 150-180 «лошадей». Данный автомобиль отличается надежностью и довольно недорогим содержанием.

На второе место рейтинга лучших «пацанских» автомобилей оказалась отечественная Lada Priora. Как отмечают специалисты, этот автомобиль можно буквально своими руками сделать «под себя». 1,6-литровый мотор хорошо и недорого тюнингуется, вплоть до установки «турбины».

Лучшим автомобилем для молодых парней за 200 тыс. рублей автоэксперты назвали легендарный седан Toyota Mark II. За небольшие деньги эта машина предлагает задний привод и мощные моторы. «Топовый» мотор — 2,5-литровый 1JZ-GTE с турбонаддувом выдает мощность в 280 лошадиных сил.

Специалисты заявляют, имея 200 тыс. рублей, молодые парни имеют хороший выбор моделей на любой вкус: от бескомпромиссных дрифт-каров до вальяжных «статусных» седанов.