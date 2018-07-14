Ещё
В Пензенской области пьяного водителя арестовали за отказ выйти из машины
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензенской области пьяного водителя арестовали за отказ выйти из машины 

PNZdrive 4 часа назад
Фото: PNZdrive
Автомобилист из города Заречного Пензенской области, отказавшийся пройти проверку на трезвость, может на два года остаться без водительского удостоверения. Это наказание станет для жителя закрытого города вторым — за отказ выполнить требование полицейского он был арестован на 15 суток.
Как сообщает местная газета «Заречье сегодня», 19 июня автомобиль зареченца остановили сотрудники ГИБДД. Разговаривая с водителем, инспектор заподозрил, что автомобилист пьян — полицейский предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Водитель от этой процедуры отказался, что и было зафиксировано в протоколе об административном правонарушении.
Если водитель отказывается пройти проверку на трезвость, то по закону сотрудники Госавтоинспекции должны действовать так же, как в случае с пьяным водителем: изъять права, а авто отправить на штрафстоянку. Зареченца такой вариант развития событий не устроил: чтобы авто не эвакуировали, он пересел на заднее сиденье. Выходить из машины автомобилист категорически отказывался, весьма эмоционально выражая свой протест. Все это фиксировалось на камеру ГИБДД. В итоге на водителя составили второй протокол — «о неповиновении сотруднику полиции». Последнее обстоятельство стало поводом для визита в суд.
На заседании протрезвевший водитель продолжал настаивать на своей правоте: инспекторы ГИБДД не имели права вытаскивать его из автомобиля и эвакуировать ТС. У суда была своя точка зрения на этот счет. В итоге за неповиновение сотруднику полиции жителю Заречного назначили 15 суток ареста. Впереди у автомобилиста еще один суд — за отказ от медосвидетельствования ему грозит солидный штраф и лишение водительских прав до двух лет.
PNZdrive: последние новости
В Пензе водитель, насмерть сбивший ребенка, получил условный срок В первый день недели пензенцы стоят в пробках в центре города В тройном ДТП на пензенской трассе погибли двое взрослых и ребенок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд ответил на призыв лишить Багдасарян гражданства24
Зачем гаишники зовут водителей в свои авто2
За «Кортежами» выстраивается очередь35
Почему не стоит заправлять полный бак8
Телефон сыграл злую шутку с водителем
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:33
Мажорка на Lamborghini прокатилась по Сочи
ДТП
00:08
Опять за старое: Багдасарян снова поймали
Автоновости
00:18
«Люди погибли сразу»: страшная авария под Краснодаром
ДТП Статьи
00:56
«Байкера не давала прооперировать его мать»
ДТП Статьи
01:13
Попал на «Нерест»: гаишники сняли с водителя трусы
Бортжурнал
01:17
Россияне сметают дорожающие автомобили
Автоновости Статьи
00:20
В Иране в ДТП с автобусом погибли 27 человек
ДТП
03:27
«Выпил пол-литра»: следователь сожалеет о сбитой пенсионерке
ДТП
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение