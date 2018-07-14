В Пензенской области пьяного водителя арестовали за отказ выйти из машины

Автомобилист из города Заречного Пензенской области, отказавшийся пройти проверку на трезвость, может на два года остаться без водительского удостоверения. Это наказание станет для жителя закрытого города вторым — за отказ выполнить требование полицейского он был арестован на 15 суток.

Как сообщает местная газета «Заречье сегодня», 19 июня автомобиль зареченца остановили сотрудники ГИБДД . Разговаривая с водителем, инспектор заподозрил, что автомобилист пьян — полицейский предложил водителю пройти медицинское освидетельствование. Водитель от этой процедуры отказался, что и было зафиксировано в протоколе об административном правонарушении.

Если водитель отказывается пройти проверку на трезвость, то по закону сотрудники Госавтоинспекции должны действовать так же, как в случае с пьяным водителем: изъять права, а авто отправить на штрафстоянку. Зареченца такой вариант развития событий не устроил: чтобы авто не эвакуировали, он пересел на заднее сиденье. Выходить из машины автомобилист категорически отказывался, весьма эмоционально выражая свой протест. Все это фиксировалось на камеру ГИБДД. В итоге на водителя составили второй протокол — «о неповиновении сотруднику полиции». Последнее обстоятельство стало поводом для визита в суд.

На заседании протрезвевший водитель продолжал настаивать на своей правоте: инспекторы ГИБДД не имели права вытаскивать его из автомобиля и эвакуировать ТС. У суда была своя точка зрения на этот счет. В итоге за неповиновение сотруднику полиции жителю Заречного назначили 15 суток ареста. Впереди у автомобилиста еще один суд — за отказ от медосвидетельствования ему грозит солидный штраф и лишение водительских прав до двух лет.