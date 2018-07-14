Водитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку (фото) 

Фото автораВодитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку (фото) На заправке «Лукойла» возле ЛПК собралась очередь из автомобилистов.
С бензином проблем нет. Спешащий водитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку. Сейчас её фотографирует эксперт, который произведёт оценку ущерба. При благоприятном для водителя раскладе, возмещение ущерба произведёт страховая компания. Вовремя страхуйте свою гражданскую ответственность!
Автор и фото: Лиля Фролова
Источник: «Выксунский рабочий»