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Водитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку (фото)
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Водитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку (фото) 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото автораВодитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку (фото) На заправке «Лукойла» возле ЛПК собралась очередь из автомобилистов.
С бензином проблем нет. Спешащий водитель «Опеля» забыл вынуть заправочный пистолет из бака и снёс колонку. Сейчас её фотографирует эксперт, который произведёт оценку ущерба. При благоприятном для водителя раскладе, возмещение ущерба произведёт страховая компания. Вовремя страхуйте свою гражданскую ответственность!
Автор и фото: Лиля Фролова
Источник: «Выксунский рабочий»
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